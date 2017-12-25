Арбитражный суд Башкирии на заседании 26 декабря рассмотрит мировое соглашение «Роснефти» и АФК «Система», сообщила пресс-секретарь суда Ксения Габдюшева.



«Заседание назначено на 26 декабря в 14:00 по уфимскому времени. «Башнефть», «Роснефть», АФК «Система», «Система-Инвест», Минземимущество (Башкирии) подали заявление об утверждении мирового соглашения в рамках дела. Содержание будет раскрыто на заседании», — сказала Габдюшева.

Ранее совет директоров «Башнефти» согласовал условия мирового соглашения с АФК «Система» и компанией «Система-Инвест». Эту информацию подтвердила АФК «Система». Согласно условиям мирового соглашения, ответчики обязуются возместить «Башнефти» причиненные ей убытки в размере 100 млрд рублей. Окончательные расчеты должны быть завершены не позднее 30 марта 2018 года. Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий.

«Роснефть» пошла на снижение суммы требований к АФК «Система» и компании «Система-Инвест» со 136,3 млрд до 100 млрд рублей, поскольку получила информацию о возможном банкротстве корпорации в случае взыскания полной суммы, пояснял ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.