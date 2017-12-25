Краснодарский Крайинвестбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

«Доходный» открывается в данный момент под 5,5—6,5% годовых (ранее — под 6—7,5%), а «ikib — Доходный Плюс» — под 5,8—6,8% (прежде — под 6,3—7,8%). Сроки размещения — три, шесть месяцев и год.

«Накопительный» доступен под 5,5% годовых (до этого — под 6—6,5%), а «ikib — Накопительный Плюс» — под 5,8% (вместо 6,3—6,8%). Сроки размещения — полгода и год.

«Пенсионный доходный» привлекается под 6—6,5% годовых (ранее — под 6,5—7,5%), а «ikib — Пенсионный доходный» — под 6,1—6,6% (прежде — под 6,6—7,6%). Сроки размещения — три, шесть месяцев и год.

Минимальная сумма вышеперечисленных вкладов — 10 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Доходность депозита «ikib — Зарплатный Плюс» (от 1 тыс. рублей) составляет 3,5% годовых (вместо 4%). Срок — три года. Проценты ежеквартально капитализируются и выплачиваются в конце срока.



Пополнение счета не предусмотрено по вкладам «Доходный», «ikib — Доходный Плюс», «Пенсионный доходный» и «ikib — Пенсионный доходный».