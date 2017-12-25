НПФ «Будущее» снизил долю участия в Промсвязьбанке с 10% до 0,0000006%. Об этом сообщается в материалах кредитной организации. Сделка была совершена 14 декабря, сообщается на портале раскрытия информации.



Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что негосударственные пенсионные фонды «Будущее» и «Сафмар» продали 10-процентные пакеты акций Промсвязьбанка. Пакеты были приобретены в ходе SPO кредитной организации в 2015 году.

15 декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). За день до объявления о санации на Московской бирже был зафиксирован существенный рост оборота по акциям Промсвязьбанка — до 16,5 млрд рублей.

Банк России проверит эти сделки на предмет использования инсайдерской информации.

«Мы по таким событиям автоматом начинаем расследование относительно использования инсайдерской информации. То, что они продали или купили,— это их коммерческая деятельность. Они должны действовать в интересах застрахованных лиц. Но они не могут действовать с использованием инсайдерской информации. Поэтому мы проверим, была ли с этими сделками какая-то информация о действиях Банка России в отношении Промсвязьбанка. Было ли известно или не было известно», — сказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе «РЕПО-форума 2017».