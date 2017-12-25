НПФ «Будущее» снизил долю участия в Промсвязьбанке с 10% до 0,0000006%. Об этом сообщается в материалах кредитной организации. Сделка была совершена 14 декабря, сообщается на портале раскрытия информации.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что негосударственные пенсионные фонды «Будущее» и «Сафмар» продали 10-процентные пакеты акций Промсвязьбанка. Пакеты были приобретены в ходе SPO кредитной организации в 2015 году.
15 декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). За день до объявления о санации на Московской бирже был зафиксирован существенный рост оборота по акциям Промсвязьбанка — до 16,5 млрд рублей.
Банк России проверит эти сделки на предмет использования инсайдерской информации.
«Мы по таким событиям автоматом начинаем расследование относительно использования инсайдерской информации. То, что они продали или купили,— это их коммерческая деятельность. Они должны действовать в интересах застрахованных лиц. Но они не могут действовать с использованием инсайдерской информации. Поэтому мы проверим, была ли с этими сделками какая-то информация о действиях Банка России в отношении Промсвязьбанка. Было ли известно или не было известно», — сказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе «РЕПО-форума 2017».
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»). С 15 декабря 2017 года функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком возложены на УК ФКБС.
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.