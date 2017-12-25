Минфин России не ждет быстрого выхода иностранных инвесторов из российских бумаг в случае распространения санкций США на госдолг РФ, заявил глава министерства Антон Силуанов.



«У нас сейчас нет таких хедж-фондов, которые бы пришли заработать и ушли, в Россию вкладываются в основном такие институциональные инвесторы, как пенсионные фонды, крупные институциональные инвесторы, поэтому мы думаем, что какого-то быстрого выхода, если вдруг такие санкции будут введены, или даже выхода вообще из российских финансовых инструментов, не будет», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.