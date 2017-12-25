Минфин может выпустить суверенные облигации РФ весной — осенью 2018 года, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».



«Мы не планируем подстраиваться под введение санкций. Мы будем выпускать еврооблигации в плановом порядке, исходя из более благоприятной конъюнктуры рынка», — сказал министр.

Он отметил, что планов размещать выпуск в январе нет. «У нас нет каких-либо планов выпускать облигации в январе, бежать, торопиться с таким выпуском. Допускать какую-то нервозность на этом рынке абсолютно неправильно. Мы обычно выпускаем наши бумаги весной того года, в котором предусмотрен такой выпуск, весной — осенью. Все зависит от конъюнктуры спроса на наши бумаги, от так называемого окна», — добавил Силуанов.