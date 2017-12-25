Агентство по страхованию вкладов 26 декабря начинает выплату страхового возмещения вкладчикам московского банка «Солидарность», чья лицензия была отозвана 15 декабря этого года. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств кредитной организации, за компенсациями на сумму около 8,9 млрд рублей могут обратиться порядка 12,5 тыс. вкладчиков, в том числе 226 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, с требованиями примерно на 17 млн.

У столичного банка «Солидарность​» отозвана лицензия Банк России принял решение отозвать лицензию у банка «Солидарность» (регистрационный номер 1555, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.



Страховое возмещение будет выплачиваться в девяти субъектах РФ, в том числе в Москве и Московской области — на 2,9 млрд рублей (за выплатами могут обратиться порядка 3,8 тыс. вкладчиков), в Туле и Тульской области — на 1,8 млрд (2,5 тыс. вкладчиков), в Смоленске и Смоленской области — на 1,8 млрд (примерно 2,6 тыс. человек).

В период до 26 декабря 2018 года прием заявлений на выплату страховки и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через Россельхозбанк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента (см. список отделений, куда можно обратиться). О дальнейших выплатах будет объявлено дополнительно.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая (включая проценты), но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются исходя из условий каждого конкретного договора. По банковскому счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 15 декабря 2017 года.