Русский Торговый Банк снизил ставки по вкладам в рублях. Доходность «Накопительного» (от 500 тыс. рублей, от 370 до 1 095 дней) составит 7% (вместо 7,5%), «Мультивалютного» (от 100 тыс. рублей на 370, 730 и 1 095 дней) — 6,5% (до этого — 7%), а «Сберегательного» (от 300 тыс. рублей, от 370 до 1 095 дней) — 6,7—6,9% годовых (ранее — 7,1—7,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Бонус Плюс» (от 300 тыс. рублей на 370 дней) при выплате процентов в конце срока открывается под 7% (прежде — под 7,5%), а при ежемесячной выплате процентов — под 6,8% годовых (ранее — под 7,3%).

«Проценты вперед» (от 100 тыс. рублей на 370 дней) оформляется под 6,5% годовых (вместо 7,2%). Выплата процентов за весь срок размещения депозита осуществляется единовременно в день размещения денежных средств во вклад.

«Детский Плюс» (от 5 тыс. рублей на 370 дней) открывается под 7% годовых (до этого — под 7,2%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность «Удобного» (от 30 тыс. рублей на 370 дней) при выплате процентов в конце срока составит 6,5—7% (ранее — 7—7,5%), а при ежемесячной выплате процентов — 6,3—6,8% годовых (вместо 6,8—7,3%).

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, за исключением вклада «Проценты вперед».