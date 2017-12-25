К концу 2017 года темпы экономического роста РФ прогнозируются на уровне 1,7—1,8%. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».

«На наш взгляд, это чуть меньше 2%, может быть, 1,7—1,8%. Следующий год мы прогнозируем 1,5—2% темпы роста. Это невысокие темпы роста, я согласна с этим. Они, еще раз повторю, могут быть выше, если будут определенные изменения, которые позволят снять так называемые структурные ограничения в экономике. Но это скорее уже совместная работа с правительством, правительственная программа мер, необходимых для повышения темпов экономического роста, повышения производительности труда», — рассказала она в ходе интервью.