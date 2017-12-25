Центральный банк РФ в 2017 году отозвал у банков в два раза меньше лицензий, чем в прошлом году. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».

«В некотором смысле 2017 год был переломным для банковского надзора. Мы стали меньше отзывать лицензий, так как значительную часть работы по выводу недобросовестных банков мы действительно провели. И в этом году в два раза меньше отозвали лицензий, чем в прошлом. Но в этот год мы санировали крупные банки благодаря Фонду консолидации банковского сектора. Их надо было санировать, чтобы вкладчики и кредиторы не потеряли свои деньги», — рассказала она в ходе интервью.

Набиуллина также предупредила, что какое-то время такая политика ЦБ будет продолжаться. Еще года два-три регулятор будет вынужден чаще, чем обычно, отзывать лицензии. Потом это будут исключительные, единичные случаи.

«Какое-то время политика оздоровления будет продолжаться. Мы летом делали оценку, что, наверное, года два-три — скорее два, чем три, — мы еще вынуждены будем чуть чаще, чем это должно быть, отзывать лицензии. После этого мы хотели бы перейти к той ситуации, когда такие случаи — отзыва и санации — будут просто единичными и исключительными случаями», — отметила Набиуллина.

