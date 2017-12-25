Вопрос объединения Промсвязьбанка, «ФК Открытие» и Бинбанка пока не решен, бизнес-модель работы банков обсуждается. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в понедельник в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Как дальше будет развиваться бизнес-модель банков, мы как раз и обсуждаем. Где-то возможен эффект синергии между этими банками, где-то, может быть, им придется продать часть активов. Обсуждаем, нужно ли их объединять или нет — эти вопросы еще не решены. Для нас задача — создать эффективную бизнес-модель для этих банков», — сказала она.

​Задорнов: объединение «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка обсуждается Но этот вариант не единственный, подчеркнул будущий глава «Открытия».



Ранее Михаил Задорнов (в настоящее время является главой ВТБ 24, с 1 января 2018 года займет пост председателя правления «ФК Открытие») в интервью газете «Коммерсантъ» допустил, что в дальнейшем с «ФК Открытие» могут быть объединены Бинбанк и Промсвязьбанк.

Собственники Бинбанка и «ФК Открытие» обратились к ЦБ за помощью в санации этих кредитных организаций. В середине декабря также стало известно о финансовом оздоровлении Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). С августа 2017 года банк «ФК Открытие» находится в процедуре санации, функции временной администрации по управлению банком регулятор передал ФКБС.

С декабря 2017 года владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие» является Банк России.



Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупный универсальный банк. Обладает хорошо развитой сетью подразделений. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.

Бинбанк ПАО «Бинбанк» — крупный столичный универсальный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционер Бинбанка Микаил Шишханов подписал соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк». 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В Бинбанк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС.



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 275,67 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 25,40 млрд, кредитный портфель — 121,30 млрд, обязательства перед населением — 475,85 млрд.