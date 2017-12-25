Челябинвестбанк снизил ставки по программам автокредитования. На покупку новых легковых иностранных автомобилей премиум-марок процентная ставка находится в диапазоне от 11% до 11,5% годовых (ранее — 11,9—12,4%). По данной программе страхование каско является обязательным условием. Минимальный первоначальный взнос составляет 30% собственных средств заемщика от стоимости нового автомобиля премиум-марки, при кредитовании с остаточным платежом — 20%. Максимальная сумма кредита может достигать 5,6 млн рублей.

На 1 процентный пункт уменьшились ставки на покупку новых и подержанных легковых автомобилей, их интервал: от 12,9% до 14,5% годовых на покупку новых автомобилей и от 14,9% до 16,5% годовых — подержанных автомобилей. Минимальный первоначальный взнос остался без изменений и равен 20% собственных средств заемщика от стоимости нового легкового автомобиля и 30% — от стоимости подержанного. Данные кредиты можно оформить по тарифам без каско, в этом случае процентная ставка увеличится на 3 п. п., а максимальная сумма кредита будет равна 700 тыс. рублей.

На покупку грузовых автомобилей и спецтехники ставка уменьшилась на 1,9 п. п., таким образом, для приобретения новых машин диапазон ставок составит 15—17% годовых, подержанных — 17—19% годовых. Размер первоначального взноса по данной программе не изменился.

Ставки по программам с государственной поддержкой (распространяется на автомобили 2016—2017 годов выпуска стоимостью до 1,45 млн рублей) сохранили прежние значения: от 5,3% до 5,8% годовых для новых легковых автомобилей и от 5,8% до 6,3% годовых — коммерческих.

Снизить значение процентной ставки возможно на 2 п. п. за счет оформления полиса страхования жизни и здоровья заемщика. Срок кредита варьируется от одного года до пяти лет в зависимости от выбранной программы.

«В качестве преимуществ данных программ стоит отметить возраст заемщика, который на момент погашения кредита не должен превышать 68 лет, и возможность получить отсрочку первого платежа до полугода. Такие условия могут быть привлекательны для определенного сегмента заемщиков», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.

Также в банке действует скидка в размере 0,4% (0,2% — при покупке премиум-машины) для зарплатных клиентов банка и ряда других банков. В их число входят Челиндбанк, Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, Кредит Урал Банк, «Уралсиб», Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, банк «АкБарс», Банк ВТБ, Почта Банк.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).