На рынке ипотечного кредитования РФ нет никаких признаков «пузыря», считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».



«Я не вижу никаких признаков «пузыря» или рисков, тем более что за рисками мы обязательно смотрим. Мы понимаем, что ипотечное кредитование — это чувствительный сегмент, он должен развиваться без рисков. Поэтому мы меняем регулирование, где-то ужесточаем даже требования выдачи ипотечных кредитов — скажем, с отсутствием первоначального взноса, — для того чтобы здесь не было «пузырей». Но сейчас очень хороший темп роста, никаких ни «пузырей», ни рисков мы здесь не видим», — рассказала Набиуллина.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что возможный рост ипотечного кредитования в России более чем вдвое, до 10 трлн рублей, в 2020 году, заложенный в стратегию АИЖК, вызвал серьезные опасения у ЦБ. Регулятор считает, что выполнение такого плана может привести к возникновению «пузыря», сходного с тем, что в США стал триггером кризиса 2008 года.

Однако в пресс-службе Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) заявили, что на рынке ипотечного кредитования России нет предпосылок для появления ипотечного «пузыря».