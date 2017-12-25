Нико-Банк снизил ставки по ипотеке на 0,5—1 процентный пункт. Теперь получить кредит на покупку жилья на первичном или вторичном рынке либо оформить рефинансирование возможно под 9,5% годовых. Финансирование на покупку дома с земельным участком предоставляется под 10% годовых, на приобретение коммерческой недвижимости — под 11,5% годовых.
Денежные средства под залог имеющейся у заемщика в собственности недвижимости выдаются под 10,5% годовых. На момент до подтверждения целевого использования средств ставка увеличивается на 1,5 п. п.
Максимальная сумма кредита может достигать 4 млн рублей, а срок — 30 лет. За свой счет заемщик должен оплатить как минимум 10% от стоимости первичной квартиры, 15% — вторичной, 25% — дома с участком и 30% — коммерческой недвижимости.
«При отказе клиента от личного страхования ставка вырастет на 0,5 процентного пункта. В случае отсутствия пролонгации полиса в дальнейшем надбавка составит 1 процентный пункт», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
ПАО «Нико Банк» — средний по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Оренбургской области. Ключевые направления бизнеса — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады населения (67,7%).
Ключевым бенефициаром банка выступает председатель его совета директоров Александр Зеленцов, владеющий акциями напрямую и через подконтрольные компании (ООО «Геонефтебур», ООО «Зетол» и ООО «Орих-групп»), в двух из которых также есть доли у его сына Ивана Зеленцова и дочери Татьяны Лупахиной. В общей сложности Александр Зеленцов и его дети контролируют 98,34% акций общества. На миноритариев приходится 1,66% акций общества.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 12,15 млрд рублей (202-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,70 млрд, кредитный портфель — 6,75 млрд, обязательства перед населением — 8,21 млрд.