Нико-Банк снизил ставки по ипотеке на 0,5—1 процентный пункт. Теперь получить кредит на покупку жилья на первичном или вторичном рынке либо оформить рефинансирование возможно под 9,5% годовых. Финансирование на покупку дома с земельным участком предоставляется под 10% годовых, на приобретение коммерческой недвижимости — под 11,5% годовых.

Денежные средства под залог имеющейся у заемщика в собственности недвижимости выдаются под 10,5% годовых. На момент до подтверждения целевого использования средств ставка увеличивается на 1,5 п. п.

Максимальная сумма кредита может достигать 4 млн рублей, а срок — 30 лет. За свой счет заемщик должен оплатить как минимум 10% от стоимости первичной квартиры, 15% — вторичной, 25% — дома с участком и 30% — коммерческой недвижимости.

«При отказе клиента от личного страхования ставка вырастет на 0,5 процентного пункта. В случае отсутствия пролонгации полиса в дальнейшем надбавка составит 1 процентный пункт», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.