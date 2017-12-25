Нико-Банк запустил акцию «Время дарить подарки», в рамках которой заемщики могут получить кредиты «Доступный» и «Рефинансирование» под 12% годовых независимо от категории клиента и обеспечения. Заемщики с положительной кредитной историей могут воспользоваться программой «Рефинансирование без обеспечения», ставка по которой составит 13,5% годовых.

С момента выдачи кредита на рефинансирование и до подтверждения клиентом целевого использования средств ставка будет увеличена на 1 процентный пункт.

Прежде «Доступный» кредит под поручительство или залог движимого имущества выдавался под 13,75—15% годовых, под залог недвижимости — под 13,75—15,75% годовых. Ставка по программе «Рефинансирование» также устанавливалась в зависимости от вида обеспечения в диапазонах 13— 13,75% или 13—14,25% годовых соответственно. Получить денежные средства по тарифу «Рефинансирование без обеспечения» можно было под 13,5—14,25% годовых.

Под поручительство или залог движимого имущества банк готов предоставить до 750 тыс. рублей на срок до пяти лет, под залог недвижимости — до 2 млн рублей на срок до десяти лет, без обеспечения — до 400 тыс. на срок до пяти лет.

В случае обеспечения кредита залогом имущества требуется имущественное страхование предмета залога. Личное страхование оформляется по желанию клиента и не влияет на размер процентной ставки. Для заемщиков, состоящих в браке, необходимо поручительство супруга(-и).

«Банк сделал единые условия для всех категорий клиентов. Ранее для зарплатников, бюджетников и заемщиков с положительной кредитной историей действовали дополнительные скидки. Процентная ставка в рамках акции установлена на довольно низком уровне, что делает предложение банка привлекательным для заемщиков. Оформить кредит на льготных условиях можно до 31 марта 2018 года», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимаются.