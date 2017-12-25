Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду декабря составила 7,38% годовых. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Банка России.

Таким образом, ставка не изменилась по сравнению с первой декадой декабря, когда она также составляла 7,38%.

Уточним, что с 18 декабря ключевая ставка Банка России снижена на 0,5 процентного пункта до 7,75% годовых.

В первой декаде октября этого года ставка находилась на самом низком уровне за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) — 7,24%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

С 27 ноября 2017 года объектом специального внимания ЦБ вновь стали случаи превышения максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. С 22 декабря 2014 года регулятор рекомендовал банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п., а до конца 2014-го допускалось превышение максимум на 2 п. п.

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,12% расчетной базы за квартал (с I квартала 2018 года будет 0,15%). При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).

Установленный Банком России на декабрь базовый уровень доходности рублевых депозитов до востребования составляет 6,378%, вкладов на срок до 90 дней — 7,305%, от 91 до 180 дней — 7,929%, от 181 дня до года — 7,804%, свыше года — 7,794%.

Кроме того, регулятор уже определил базовый уровень доходности вкладов на январь 2018 года.

ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на январь
ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на январь

Базовая доходность вкладов в рублях выросла на 0,011—0,129 процентного пункта.