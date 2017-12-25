Максимальная ставка по вкладам не изменилась по сравнению с предыдущей декадой

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду декабря составила 7,38% годовых. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Банка России.

Таким образом, ставка не изменилась по сравнению с первой декадой декабря, когда она также составляла 7,38%.

Уточним, что с 18 декабря ключевая ставка Банка России снижена на 0,5 процентного пункта до 7,75% годовых.

В первой декаде октября этого года ставка находилась на самом низком уровне за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) — 7,24%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

С 27 ноября 2017 года объектом специального внимания ЦБ вновь стали случаи превышения максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. С 22 декабря 2014 года регулятор рекомендовал банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п., а до конца 2014-го допускалось превышение максимум на 2 п. п.

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,12% расчетной базы за квартал (с I квартала 2018 года будет 0,15%). При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).

Установленный Банком России на декабрь базовый уровень доходности рублевых депозитов до востребования составляет 6,378%, вкладов на срок до 90 дней — 7,305%, от 91 до 180 дней — 7,929%, от 181 дня до года — 7,804%, свыше года — 7,794%.



Кроме того, регулятор уже определил базовый уровень доходности вкладов на январь 2018 года.

