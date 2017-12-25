Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности Русьуниверсалбанку на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.



«Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=136%; Н1.2=121% на 1 декабря 2017 года), его устойчивость к обесценению активов (запас абсолютного значения капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение до 79% остатка ссудной задолженности без сокращения активов под риском на 1 декабря 2017 года), а также сбалансированность срочной структуры активов и пассивов на горизонте до 30 дней (на 1 декабря 2017 года Н2=152%, Н3=328%; Лам покрывает более чем 100% привлеченных средств) и на горизонте свыше года (на 1 декабря 2017 года Н4=5,5%)», — говорится в сообщении.

По мнению RAEX, негативно на рейтинг Русьуниверсалбанка влияют неопределенность относительно бизнес-модели и стратегии развития финучреждения в силу его узкой специализации на обслуживании компаний оборонной отрасли. Также давление на рейтинг оказывают низкий уровень диверсификации привлеченных средств по кредиторам (на 1 декабря 2017 года доля крупнейшего кредитора в валовых пассивах составила 15,7%) и повышенная концентрация активов на одном объекте кредитного риска (крупнейший кредитный риск достигал 8% нетто-активов в ноябре 2017 года).