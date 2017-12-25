Аналитики банка Morgan Staneley провели исследование и выяснили, насколько оправданна текущая стоимость биткоина в 14 тыс. долларов, сообщает Business Insider.

Эксперты отметили, что криптовалюта сильно отличается от золота или фиатных денег, поскольку никак не связана с процентной ставкой. Она больше напоминает платежную сеть, где не взимается комиссия за трансакции. Подчеркивается, что ее цена с трудом поддается вычислению с помощью классических средств экономического анализа. Более того, сам биткоин может стоить ноль долларов, а его реальный «вес» определяется исключительно степенью востребованности расчетной системы.

«Если никто не будет использовать технологию для оплаты, ее ценность будет нулевой», — считает глава команды экспертов Джеймс Фосетт.

По данным аналитиков, средняя величина трансакций в биткоинах за сутки составляет около 3 млрд долларов. При этом на валютном рынке объем торгов превышает 5 трлн.