Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление Внешпромбанка о включении 113,5 млрд рублей долга перед ним в реестр требований кредиторов экс-президента кредитной организации Ларисы Маркус. Апелляция по жалобе банка отменила определение Арбитражного суда Москвы от 17 октября. Тогда банку было отказано в удовлетворении заявления.

Маркус, являвшаяся должностным лицом Внешпромбанка, не имеет обязательств перед ним как гражданин-должник, следовательно, в рамках настоящего дела о банкротстве заявление банка о включении требований в реестр кредиторов должника не подлежит удовлетворению, ранее отметил суд первой инстанции.

Арбитраж 24 мая по заявлению банка ВТБ 24 признал Маркус банкротом.

Мосгорсуд в августе смягчил приговор в отношении Маркус, ранее осужденной на девять лет колонии общего режима за хищение 113,5 млрд рублей у кредитной организации. Суд апелляционной инстанции снизил срок наказания Маркус до 8,5 года колонии общего режима.

Ранее Хамовнический районный суд Москвы признал Маркус и бывшего вице-президента Внешпромбанка Екатерину Глушакову виновными в мошенничестве и присвоении денежных средств в особо крупном размере. Последней было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима. Защита Маркус настаивала на смягчении вынесенного судом первой инстанции приговора, указывая на его чрезмерную суровость, и просила суд назначить ей условное наказание.