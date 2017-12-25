Русфинанс Банк с 1 января 2018 года продолжит участие в программах льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», которые продлены по решению Министерства промышленности и торговли. Сообщение об этом банк распространил в понедельник, 25 декабря.
В рамках данных программ граждане РФ, имеющие как минимум двух несовершеннолетних детей или впервые оформляющие автомобиль в собственность, могут получить единовременную скидку в размере 10% от стоимости покупаемой в кредит машины. Правительство увеличило срок кредитования с трех до пяти лет, оставив прежней предельную стоимость автомобиля, на покупку которого можно оформить льготный кредит, — 1,45 млн рублей, уточняют в банке.
«Льготные кредиты, безусловно, пользуются большим спросом и являются одними из главных драйверов рынка автокредитования», — констатирует директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова. По ее словам, Русфинанс Банк уже с первых дней 2018 года будет выдавать кредиты в рамках обеих программ. «Важно отметить, что автокредиты в Русфинанс Банке становятся еще более выгодными, если наши клиенты воспользуются программами банка с автопроизводителями, которые суммируются с указанными госпрограммами», — добавляет Русова.
ООО «Русфинанс Банк» — крупный региональный специализированный розничный банк, зарегистрированный в Самаре. Ключевые направления бизнеса — автокредитование, кредитные карты, потребительские кредиты. Финучреждение полностью подконтрольно московскому Росбанку, который, в свою очередь, входит в одну из крупнейших в мире банковских групп Societe Generale. Основные источники фондирования — привлеченные на рынке МБК кредиты и выпущенные собственные облигации.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 116,60 млрд рублей (61-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,39 млрд, кредитный портфель — 111,83 млрд, обязательства перед населением — 2,80 млрд.