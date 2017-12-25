Совкомбанк снизил долю в капитале российского отраслевого холдинга в области оборонных и микроэлектронных решений «РТИ» с 10% до 0%, следует из материалов финучреждения.



«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 2 416 750 000 голосующих акций и 10%. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 0 голосующих акций и 0%», — говорится в документе.

Дата прекращения основания распоряжаться акциями — 25 декабря.



В 2016 году Совкомбанк купил у АФК «Система» 10% подконтрольного холдинга «РТИ», занимающегося оборонными решениями, комплексными системами безопасности и микроэлектроникой (владеет контрольным пакетом зеленоградского завода «Микрон»). Покупка обошлась кредитной организации в сумму до 5 млрд рублей.

СМИ: Совкомбанк купил у АФК «Система» 10% РТИ за сумму до 5 млрд рублей Совкомбанк купил у АФК «Системы» 10% подконтрольного холдинга РТИ, занимающегося оборонными решениями, комплексными системами безопасности и микроэлектроникой (владеет контрольным пакетом зеленоградского завода «Микрон»). Покупка обошлась кредитной организации в сумму до 5 млрд рублей, подсчитали «Ведомости».