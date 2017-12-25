Совкомбанк снизил долю в капитале российского отраслевого холдинга в области оборонных и микроэлектронных решений «РТИ» с 10% до 0%, следует из материалов финучреждения.
«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 2 416 750 000 голосующих акций и 10%. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 0 голосующих акций и 0%», — говорится в документе.
Дата прекращения основания распоряжаться акциями — 25 декабря.
В 2016 году Совкомбанк купил у АФК «Система» 10% подконтрольного холдинга «РТИ», занимающегося оборонными решениями, комплексными системами безопасности и микроэлектроникой (владеет контрольным пакетом зеленоградского завода «Микрон»). Покупка обошлась кредитной организации в сумму до 5 млрд рублей.
Совкомбанк купил у АФК «Системы» 10% подконтрольного холдинга РТИ, занимающегося оборонными решениями, комплексными системами безопасности и микроэлектроникой (владеет контрольным пакетом зеленоградского завода «Микрон»). Покупка обошлась кредитной организации в сумму до 5 млрд рублей, подсчитали «Ведомости».
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 684,84 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 63,92 млрд, кредитный портфель — 169,10 млрд, обязательства перед населением — 286,86 млрд.