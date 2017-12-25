Владелец концерна «Россиум» и МКБ Роман Авдеев согласовал покупку Otkritie Capital International с английским финансовым регулятором Financial Conduct Authority (FCA). Об этом рассказали РБК два источника на финансовом рынке, человек, близкий к МКБ, и подтвердил сам Авдеев.
Так, 18 декабря FCA согласовало сделку, сообщил РБК Роман Авдеев: «До Нового года сделка будет закрыта. Сделка денежная, цена кажется мне привлекательной», — отметил он, отказавшись назвать точную стоимость. По его словам, в компании будет проведен ребрендинг и изменится название.
На момент публикации в FCA, Otkritie Capital, «Россиуме», «Открытие Холдинге» не ответили на запросы РБК.
Сообщение о подготовке сделки появилось в начале сентября на сайте концерна «Россиум», а представитель «Открытие Холдинга» тогда подтвердил готовящуюся сделку РБК. «Закрытие сделки по приобретению Otkritie Capital International Limited будет осуществлено после получения всех необходимых регуляторных и иных согласований», — говорили в концерне Авдеева.
Подконтрольный Роману Авдееву концерн «Россиум», через который тот владеет, в частности, крупнейшим пакетом акций Московского Кредитного Банка, планирует увеличить уставный капитал и основную часть привлеченных денежных средств направить на приобретение компании Otkritie Capital International Limited с целью реализации стратегии по усилению инвестиционного бизнеса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте концерна.
В сентябре Авдеев называл сделку возможностью укрепить конкурентные преимущества и улучшить продуктовое предложение для компании. «Приобретение Оtkritie Capital International Limited даст ощутимый синергетический эффект с существующим бизнесом концерна «Россиум» и мощный стимул к дальнейшему эффективному развитию бизнеса по операциям на финансовых рынках», — говорил он РБК.
Два источника РБК, близкие к продавцу и покупателю, рассказывали тогда РБК, что к активу «Открытия» концерн Авдеева присматривался давно, а договориться смог только в сентябре. До или после санации банка «ФК Открытие», ранее подконтрольного «Открытие Холдингу», были достигнуты эти договоренности, собеседники РБК тогда уточнять не стали. По словам одного из источников, сделка проходила не в рамках санации банка «ФК Открытие», но «санация ее несколько простимулировала».
Инвестиционная компания Otkritie Capital International Limited (Великобритания) входит в состав «Открытие Холдинга». В периметр санации банка «ФК Открытие» в отличие от ряда других активов холдинга (кроме банка, это Росгосстрах», банк «Траст», «Росгосстрах Банк», НПФ «Лукойл-Гарант», «НПФ электроэнергетики», НПФ РГС, «Открытие брокер», «Точка» и «Рокетбанк», а также еще примерно два десятка юрлиц) она не попала.
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 28 ноября 2016 года), мажоритарным акционером выступает Роман Авдеев с долей в 56,83%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующую в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития», — 8,19%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 5,39%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед», мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис, — 1,32%, Алхас Сангулия через ООО «Управление Сбережениями» — 3,86%, Борис Минц через НПФ «Будущее» — 3,56%, оставшиеся акции банка принадлежат прочим миноритарным акционерам.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 846,38 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 245,71 млрд, кредитный портфель — 1 574,14 млрд, обязательства перед населением — 272,16 млрд.