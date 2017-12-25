Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банку «Возрождение» до уровня «ruВВВ-». По рейтингу установлены «развивающийся» прогноз и статус «под наблюдением», следует из релиза RAEX.
«Снижение рейтинга связано с неопределенностью относительно дальнейшего потенциала и стратегии развития кредитной организации, а также принципов корпоративного управления на фоне ожидаемой в ближайший квартал смены ключевых собственников банка по требованию регулятора. Кроме того, агентство отмечает репутационные риски и возможное снижение лояльности клиентов на фоне санации сестринского ПАО «Промсвязьбанк», что обусловило установление статуса «под наблюдением» по рейтингу. Давление на рейтинг оказывает невысокий уровень достаточности капитала (на 1 декабря 2017 года Н1.0 равен 12,8%, Н1.2 — 8,6%, Н1.1 — 8,6%) в сочетании с его слабой устойчивостью к реализации кредитных рисков: на 1 декабря 2017 года норматив достаточности основного капитала банка выдерживал полное обесценение не более 3,7% остатка ссудной задолженности без нарушения норматива Н1.2», — говорится в сообщении.
По мнению RAEX, позитивно на рейтинг банка «Возрождение» влияют умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти ввиду высокой социальной значимости банка, сильные конкурентные позиции на банковском рынке (в частности, в столичном регионе) и широкая география деятельности. Помимо этого, эксперты позитивно оценили низкую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 декабря 2017 года крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 17%) и невысокий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах.
«Предписание Банка России о снижении доли основных акционеров будет выполнено в полной мере и в установленные регулятором сроки (90 дней). После чего мы рассчитываем, что рейтинговые агентства в своей оценке будут опираться прежде всего на наши финансовые и операционные показатели деятельности», — прокомментировал председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович.
ПАО «Банк «Возрождение» — крупный банк, зарегистрированный в Москве, с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация располагает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области).
По состоянию на 5 октября 2017 года структуры братьев Ананьевых («Промсвязь Капитал Б. В.» и ПАО «Промсвязьбанк») контролируют 55,25% акций «Возрождения». В состав акционеров входят также АО «АБ «Россия» (9,68%), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (9,44%), граждане Кипра (19,14%), акционеры-миноритарии (6,49%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 253,73 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 29,25 млрд, кредитный портфель — 175,09 млрд, обязательства перед населением — 140,06 млрд.