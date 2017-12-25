АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП) — достаточно крупный универсальный частный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Финучреждение ориентировано преимущественно на кредитование и обслуживание деятельности крупных коммерческих предприятий. Базу фондирования банка исторически формировали средства корпоративных клиентов, однако за последний год эта роль перешла к вкладам частных клиентов. Банк активен на рынке ценных бумаг, РЕПО и конверсионных операций. Полностью подконтролен своему президенту Сергею Бажанову.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 46,17 млрд рублей (108-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 8,89 млрд, кредитный портфель — 22,02 млрд, обязательства перед населением — 20,00 млрд.