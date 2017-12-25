Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) снизил ставки по депозитам для юридических лиц.
«Срочный» депозит открывается теперь под 8—8,8% годовых (минус 0,55—0,9 процентного пункта). Минимальная сумма — 500 тыс. рублей.
«Пополняемый» — под 7,85—8,5% годовых (минус 0,55—0,9 п. п.). Минимальная сумма — 1 млн рублей. Возможно внесение дополнительных взносов за исключением последних 45 дней срока действия депозита.
«Краткосрочный» — под 6,25—6,55% (минув 1,95 п. п.) годовых. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Срок — от двух до 30 дней.
По депозитам допускается досрочное расторжение с выплатой процентов по ставке 0,1%. Выплата процентов — в конце срока.
АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП) — достаточно крупный универсальный частный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Финучреждение ориентировано преимущественно на кредитование и обслуживание деятельности крупных коммерческих предприятий. Базу фондирования банка исторически формировали средства корпоративных клиентов, однако за последний год эта роль перешла к вкладам частных клиентов. Банк активен на рынке ценных бумаг, РЕПО и конверсионных операций. Полностью подконтролен своему президенту Сергею Бажанову.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 46,17 млрд рублей (108-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 8,89 млрд, кредитный портфель — 22,02 млрд, обязательства перед населением — 20,00 млрд.