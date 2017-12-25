Численность безработных граждан России, зарегистрированных в органах службы занятости, с 13 по 20 декабря 2017 года увеличилась на 2,2% и составила 756,1 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Ленинградской, Ростовской, Сахалинской областях, Ненецком автономном округе, Хабаровском крае, Чеченской Республике. В 78 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Калмыкия, Тыва, Крым, Мордовия, Астраханской, Тамбовской, Тверской областях, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Алтайском крае. Не изменилась численность безработных в Республике Ингушетии», — отмечается в сообщении.

По состоянию на 20 декабря суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также сотрудников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 137 059 человек. По данным на 6 декабря, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.