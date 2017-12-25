Центробанк подтвердил соответствие платежной системы «Золотая корона» международным стандартам для инфраструктур финансового рынка, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банком России с 3 июля по 1 декабря 2017 года в рамках действующего законодательства Российской Федерации проведена очередная оценка социально значимой платежной системы «Золотая Корона» на соответствие международному стандарту «Принципы для инфраструктур финансового рынка» (принципы для ИФР). Указанный стандарт разработан комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам при Банке международных расчетов совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам и рекомендован Банком России для соблюдения российскими операторами значимых платежных систем. Проведенная оценка подтвердила результаты предыдущей оценки платежной системы «Золотая Корона» о высоком уровне соответствия принципам для ИФР», — отмечается в сообщении.

В августе 2017 года Центробанк установил новые критерии системной и социальной значимости платежных систем. Как следует из документа, для того чтобы платежная система была признана системно значимой, на осуществленные через нее в течение трех календарных месяцев подряд переводы должно приходиться как минимум 20% объема переводов, осуществленных кредитными организациями.