Банк «Союз» снизил на один процентный пункт ставки по кредитным программам на покупку новых автомобилей. Обновленный диапазон процентных ставок по программе «Премиум» составляет от 11,9% до 16% годовых, по программе «Два документа» — от 13,5% до 17% годовых, по предложению «Классический» — от 13% до 16% годовых, в рамках продукта «Коммерческий» — от 14,5% до 17% годовых. Для автомобилей ГАЗ действует специальная программа, ставки по кредиту варьируются от 13,5% до 16% годовых.

Из-за изменения базовых ставок на покупку нового транспортного средства произошла корректировка ставок по предложению с госсубсидированием (распространяется на новые иностранные и отечественные машины российского производства 2016—2017 годов стоимостью до 1,45 млн рублей). Таким образом, приобрести автомобиль стало возможно в рамках программы «Два документа» по ставке от 6,8% до 8,8% годовых, по программе «Классический» — от 6,3% до 8,3% годовых, по продукту «Коммерческий» — от 7,8% до 8,8% годовых (минус 1 п. п. для автомобилей марки ГАЗ по специальной программе).

Минимальный первоначальный взнос остался без изменений и равен 15% собственных средств заемщика от стоимости автомобиля. Срок кредитования варьируется от одного года до семи лет (по предложению с госсубсидированием — три года). Минимальная сумма кредита составляет 200 тыс. рублей (для программы «Премиум» — 1 млн рублей). Личное страхование не влияет на размер процентной ставки. При отказе клиента от покупки полиса каско процентная ставка увеличится на 1 п. п.

«Также возможно оформить кредит с учетом частичного каско, в этом случае процентная ставка по кредиту будет увеличена на 0,5 процентного пункта, но следует учесть, что приобретаемый автомобиль будет застрахован по минимальным рискам», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.