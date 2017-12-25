Банк «Союз» снизил на один процентный пункт ставки по кредитным программам на покупку новых автомобилей. Обновленный диапазон процентных ставок по программе «Премиум» составляет от 11,9% до 16% годовых, по программе «Два документа» — от 13,5% до 17% годовых, по предложению «Классический» — от 13% до 16% годовых, в рамках продукта «Коммерческий» — от 14,5% до 17% годовых. Для автомобилей ГАЗ действует специальная программа, ставки по кредиту варьируются от 13,5% до 16% годовых.

Из-за изменения базовых ставок на покупку нового транспортного средства произошла корректировка ставок по предложению с госсубсидированием (распространяется на новые иностранные и отечественные машины российского производства 2016—2017 годов стоимостью до 1,45 млн рублей). Таким образом, приобрести автомобиль стало возможно в рамках программы «Два документа» по ставке от 6,8% до 8,8% годовых, по программе «Классический» — от 6,3% до 8,3% годовых, по продукту «Коммерческий» — от 7,8% до 8,8% годовых (минус 1 п. п. для автомобилей марки ГАЗ по специальной программе).

Минимальный первоначальный взнос остался без изменений и равен 15% собственных средств заемщика от стоимости автомобиля. Срок кредитования варьируется от одного года до семи лет (по предложению с госсубсидированием — три года). Минимальная сумма кредита составляет 200 тыс. рублей (для программы «Премиум» — 1 млн рублей). Личное страхование не влияет на размер процентной ставки. При отказе клиента от покупки полиса каско процентная ставка увеличится на 1 п. п.

«Также возможно оформить кредит с учетом частичного каско, в этом случае процентная ставка по кредиту будет увеличена на 0,5 процентного пункта, но следует учесть, что приобретаемый автомобиль будет застрахован по минимальным рискам», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.

Союз АО «Банк «Союз» — средний по размеру активов столичный универсальный банк, в настоящее время принадлежащий страховой компании «Ингосстрах». Основные направления деятельности — кредитование и депозитарное обслуживание корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств граждан во вклады. Также хорошо развиты розничные кредитные программы.
Согласно раскрываемой банком схеме владения, основными его бенефициарами являются (через СПАО «Ингосстрах») итальянская страховая и финансовая группа Generali* (36,87%), Евгений Агарков (15,62%), Павел Езубов (15,34%), Виктория Бражник (15,02%), известный российский бизнесмен Олег Дерипаска (9,59%), Аркадий Саркисян (2,93%). На миноритариев приходится 3,40% акций общества. Акционерам, владеющим долями менее 1% акций, в совокупности принадлежит 1,19%.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 79,29 млрд рублей (75-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,36 млрд, кредитный портфель — 31,51 млрд, обязательства перед населением — 27,72 млрд.