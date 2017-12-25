Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск просел на 41 копейку и составил 57,97 рубля. Курс евро понизился на 33 копейки, остановившись на отметке 68,9 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,003 рубля, минимальный — 57,8. Всего за торговый день совершены 18 874 сделки на 1 млрд 574 млн 24 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,3 рубля, минимальный — 68,61. Всего за торговый день совершены 5 352 сделки на 271 млн 446 тыс. евро.