Сотрудники столичной полиции задержали участников организованной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции. Об этом сообщается на сайте московского главка МВД.

«Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве совместно с сотрудниками Главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве задержали пятерых участников организованной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как установлено, злоумышленники использовали подконтрольные им фиктивные организации, совершая незаконные банковские операции — расчеты по поручению юридических лиц по банковским счетам. Они осуществляли перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц за комиссионное вознаграждение. Доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей.

Следователи и оперативники провели 15 обысков в офисах и местах проживания фигурантов в Москве и Московской области. В ходе этих мероприятий столичные полицейские обнаружили и изъяли более 3 млн рублей и 35 тыс. евро, учредительные и бухгалтерские документы, более 30 печатей, компьютерную технику, а также флеш-карты с ключами доступа к системе «Банк — клиент».

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, — лишение свободы на срок до семи лет, напоминают правоохранители.

Организатору противоправной деятельности и двум соучастникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще двум фигурантам — в виде подписки о невыезде.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание всех участников организованной группы.

