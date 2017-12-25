Страховая компания «Опора» разоблачила группировку мошенников в сфере ОСАГО, сообщили в пресс-службе страховщика.

«Сотрудники безопасности АО «Страховая компания Опора» только спустя 1,5 года смогли добиться возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования») в отношении страхователя и других причастных лиц, которые сообщали страховщику заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев, о ДТП с участием дорогих автомашин импортного производства, произошедших в период с 2014 по 2015 год в различный период времени в Саранске, и получали страховое возмещение в общем размере 1 594 372 рубля», — говорится в релизе.

Служба безопасности СК «Опора» нашла доказательства страхового мошенничества по различным эпизодам преступной деятельности и предоставила их правоохранительным органам. Кроме того, установлено, что ранее мошенники безнаказанно получали страховое возмещение в СК «Альянс» и «Ренессанс».