Нельзя снижать свободу в Интернете, но надо внимательно посмотреть, как иностранные компании работают в сетях, в том числе в период выборов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам ни в коем случае нельзя сужать пространство свободы в Интернете, но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в Интернете, в социальных сетях, насколько они широко вовлечены в нашу внутриполитическую жизнь. В том числе надо будет внимательно посмотреть, как они себя ведут, будут себя вести в ходе президентских выборов, предвыборной кампании», — сказал Путин, выступая на встрече с руководством палат Федерального собрания.