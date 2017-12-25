Президент России Владимир Путин выступил за продление амнистии капитала и за налоговые льготы для бизнесменов, переводящих дело из-за границы в РФ, сообщает ТАСС.

«У меня есть два предложения, о которых я пока публично не говорил. Первое заключается в том, чтобы продлить срок амнистии капиталов, имея в виду те внешние ограничения, которых не становится меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — заявил глава государства на встрече с руководством палат Федерального собрания.

Второе предложение заключается в том, чтобы «освободить представителей бизнеса, которые закрывают этот бизнес за границей и переводят его в Российскую Федерацию, от выплаты 13-процентного налога».