В Пензе возбуждено уголовное дело по факту осуществления организованной преступной группой незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования юридических лиц. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности, представленных УФСБ России по Пензенской области.

Как следует из сообщения правоохранителей, в период с января 2013 года по декабрь 2017-го действовала созданная жителем Пензы 1974 года рождения организованная преступная группа, в которую кроме него входили две женщины (1970 и 1973 года рождения) и мужчина 1985 года рождения. Группа была создана для осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей.

С этой целью ОПГ, а также иные, не установленные следствием, лица в 2013—2017 годах образовали не менее 18 «технических» фирм, зарегистрированных на подставных руководителей, и открыли для них расчетные счета не менее чем в 22 банках РФ с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании данных счетов. «Члены ОПГ в процессе своей незаконной деятельности обсуждали с клиентами услуги, предоставляемые нелегальным банком, договаривались об осуществлении незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов и установлении процентной ставки за это. За обналичивание и транзит денежных средств ОПГ получала не менее 9,5% от сумм, поступивших для этих целей на счета «технических» фирм», — указано в релизе СК РФ.

Все денежные средства, зачисленные на счета фиктивных фирм, фактически находились во владении членов ОПГ и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию «активы». Получив денежные средства через «технические» фирмы, члены ОПГ осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием и транзитом указанных денежных средств, путем изготовления поддельных платежных поручений с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронной цифровой подписи «директора».

За обозначенный период нелегальный банк осуществил незаконные банковские операции на общую сумму более 862 млн рублей. При этом членами ОПГ был удержан комиссионный сбор в размере не менее 9,5% от сумм денежных средств, поступивших на счета фиктивных фирм, то есть всего на общую сумму более 81 млн рублей. Данный комиссионный сбор являлся доходом ОПГ, которым ее члены распоряжались по своему усмотрению.

В рамках расследования уголовного дела следователями были проведены обыски по месту жительства членов ОПГ и в офисных помещениях, в ходе которых изъяты доказательства преступной деятельности данной группы (бухгалтерская документация, печати и т. д.). Изъяты транспортные средства всех участников ОПГ, в том числе ее организатора.

Все члены организованной преступной группы задержаны, им предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений. Решением суда организатору ОПГ по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным членам ОПГ — в виде домашнего ареста.



В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

