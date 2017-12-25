Доверяют свои средства Пенсионному фонду России (ПФР) 19 млн самых «лакомых» для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) клиентов — в возрасте 30—50 лет с большими остатками на счетах. Cтатистику о портрете «молчунов» (граждане, которые оставили пенсионные накопления в ПФР) и клиентов негосударственных фондов РБК предоставил ПФР. В ней содержатся данные о возрастном распределении клиентов НПФ и «молчунов», среднем размере счета по разным категориям будущих пенсионеров и другие сведения.

До этого участники пенсионного рынка — ни НПФ, ни ПФР, ни Центробанк как его регулятор — не раскрывали столь подробных характеристик «молчунов» и застрахованных лиц в фондах, и было неизвестно, остались ли в ПФР привлекательные для НПФ клиенты. «Считается, что НПФ уже убедили всех граждан с большими счетами перейти к ним и что средний счет клиентов в ПФР небольшой», — говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Открытая статистика это мнение подтверждала: согласно данным ПФР, средний счет застрахованного лица в нем — 40 509 рублей, а средний счет граждан, доверивших свои накопления НПФ, — 66 965 рублей, следует из данных Центробанка.

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Однако сделанный ПФР анализ данных о среднем счете в разбивке по разным категориям будущих пенсионеров показывает другую картину.

На счете будущего пенсионера в ПФР самой интересной для НПФ возрастной категории (от 30 до 50 лет), по данным ПФР, хранится в среднем 78 286 рублей. Согласно статистике ПФР, клиентов в этой возрастной категории у НПФ больше всего: возраст 68% застрахованных в НПФ лиц составляет от 30 до 50 лет. «Официальных данных о среднем счете клиентов НПФ в указанной возрастной категории нет, ни ЦБ, ни ПФР эти сведения не собирают, — указывает гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. — Но если сделать срез по среднему счету клиентов НПФ в той же возрастной категории, цифра будет похожая».

Причем, как показывает статистика ПФР, таких «лакомых» для НПФ клиентов у ПФР еще много. Это 46% из 41,3 млн «молчунов», то есть почти 19 млн человек. Таким образом, в денежном выражении речь идет почти об 1,5 трлн рублей. «Получается, что почти половина «молчунов» остаются привлекательными для НПФ», — констатирует Митрофанов.

Всего в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) участвуют 75,7 млн россиян. Согласно данным ПФР, в 2017 году 41,3 млн россиян оставались «молчунами» — в ПФР они оставили около 1,8 трлн рублей. Согласно статистике Центробанка на 30 сентября, в НПФ перешли 34,4 млн человек с 2,3 трлн рублей на счетах.