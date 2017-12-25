ВТБ снизил долю в компании Олега Дерипаски En+ Group до 7,65%, следует из материалов банка. Ранее финучреждению принадлежали 10,06% акций компании.

Соответствующая сделка произошла 22 декабря 2017 года.

В октябре сообщалось, что ВТБ может объявить владельцам En+ о реализации пут-опциона на продажу 4,35% пакета компании.