ВТБ снизил долю в компании Олега Дерипаски En+ Group до 7,65%, следует из материалов банка. Ранее финучреждению принадлежали 10,06% акций компании.
Соответствующая сделка произошла 22 декабря 2017 года.
В октябре сообщалось, что ВТБ может объявить владельцам En+ о реализации пут-опциона на продажу 4,35% пакета компании.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9 335,74 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 050,79 млрд, кредитный портфель — 5 236,59 млрд, обязательства перед населением — 566,71 млрд.