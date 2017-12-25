Арбитражный суд Татарстана признал недействительным списание 324,5 млн рублей со счета ООО «Интегстрой» в Татфондбанке, следует из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).

«Конкурсным управляющим 5 июля 2017 года в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций, совершенных 13 и 14 декабря 2016 года по списанию со счета ООО «Ак Барс — Техника», открытого в банке, денежных средств в общем размере 324 524 626,66 рубля в счет погашения задолженности по кредитным договорам от 11 декабря 2014 года № 309/14 и № 299/14, заключенным между банком и ООО «Ак Барс — Техника». Определением Арбитражного суда Республики Татарстан, резолютивная часть которого объявлена 15 декабря 2017 года, заявление конкурсного управляющего удовлетворено, банковские операции признаны недействительными, применены последствия их недействительности в виде восстановления обязательств ООО «Интегстрой» (ранее ООО «Ак Барс — Техника») перед банком по указанным кредитным договорам на общую сумму 324 524 626,66 рубля, а также обязательств банка перед ООО «Интегстрой» на указанную сумму», — отмечается в сообщении.

ЦБ отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка. В апреле Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Банк России о признании Татфондбанка банкротом.