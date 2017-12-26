Россияне все чаще используют банковские карты как средство платежа. В 2017 году объем операций по оплате товаров и услуг картами в России впервые превысил объем операций по снятию наличных, и эта тенденция продолжается. Об этом заявила в ходе прямого эфира ЦБ на Facebook директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.



«Карта в 75 случаях из 100 используется именно при оплате товаров и услуг. В 11 случаях карту используют для различных безналичных переводов — с карты на карту, с карты на свой счет или в пользу других лиц», — рассказала Бакина.

Одновременно снижается сумма среднего чека при оплате товаров и услуг. В прошлом году она составляла 900 рублей, а в этом — уже 860 рублей.

«Это тоже говорит о том, что наши граждане оплачивают картами в том числе и мелкие покупки. Карта все прочнее и прочнее входит в наш быт», — добавила Бакина.