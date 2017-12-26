В Москве мужчина в женской одежде попытался оформить кредитную карту по паспорту своей умершей матери. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В пресс-службе УВД по ЮАО отметили, что с заявлением о мошенничестве в ОМВД России по району Зябликово обратился сотрудник одной из кредитных организаций. По его словам, в офис организации зашел посетитель в женской одежде и предъявил паспорт на имя 65-летней женщины для оформления кредитной карты с лимитом 75 тыс. рублей. Внешний вид клиента и предъявленный им документ смутили сотрудников. Они вызвали полицейских, но злоумышленник успел скрыться до их приезда.

«В ходе неотложных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель столицы, — говорится в сообщении. — Как установили полицейские, мужчина переоделся в женскую одежду и взял с собой паспорт умершей матери. В таком виде он отправился в отделение банка, собираясь получить кредит».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.