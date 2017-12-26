Агентство по страхованию вкладов в 2017 году инициировало возбуждение 107 уголовных дел против владельцев и топ-менеджеров кредитных организаций по подозрению в доведении организаций до банкротства. Об этом говорится в материалах АСВ по итогам года.

Отмечается, что всего за время работы агентства в правоохранительные органы подано 615 заявлений о возбуждении уголовных дел по фактам неправомерных действий лиц, контролирующих финансовые организации. Возбуждено 486 уголовных дел, из них 107 в 2017 году.