Банк Интеза и Международная федерация самбо (FIAS) предложили дебетовую карту Visa Platinum «Intesa Sambo Card». По условиям продукта банк ежемесячно будет перечислять в ФИАС на поддержку и развитие спорта 1% от суммы покупок, совершенных клиентом.



Плата за выпуск карты и первый год ее обслуживания не взимается, а со второго года составит 799 рублей. Получать наличные без комиссии клиенты смогут в банкоматах банка, а также до 50 тыс. рублей в месяц в сторонних банкоматах (далее 1%, минимум — 100 рублей). За снятие средств в пунктах выдачи наличных (ПВН) банка плата составит 1% от суммы операции, минимум 20 рублей, а в сторонних ПВН — 1% плюс 100 рублей.

СМС-информирование осуществляется бесплатно.

«Невысокая стоимость обслуживания «платиновой» карты, а также абсолютно бесплатное получение наличных в любых банкоматах до 50 тысяч рублей в месяц делают продукт достаточно привлекательным для всех клиентов, а для любителей спорта приятным дополнением станет участие в развитии борьбы самбо», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.