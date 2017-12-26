Банк Интеза и Международная федерация самбо (FIAS) предложили дебетовую карту Visa Platinum «Intesa Sambo Card». По условиям продукта банк ежемесячно будет перечислять в ФИАС на поддержку и развитие спорта 1% от суммы покупок, совершенных клиентом.
Плата за выпуск карты и первый год ее обслуживания не взимается, а со второго года составит 799 рублей. Получать наличные без комиссии клиенты смогут в банкоматах банка, а также до 50 тыс. рублей в месяц в сторонних банкоматах (далее 1%, минимум — 100 рублей). За снятие средств в пунктах выдачи наличных (ПВН) банка плата составит 1% от суммы операции, минимум 20 рублей, а в сторонних ПВН — 1% плюс 100 рублей.
СМС-информирование осуществляется бесплатно.
«Невысокая стоимость обслуживания «платиновой» карты, а также абсолютно бесплатное получение наличных в любых банкоматах до 50 тысяч рублей в месяц делают продукт достаточно привлекательным для всех клиентов, а для любителей спорта приятным дополнением станет участие в развитии борьбы самбо», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
АО «Банк Интеза» — дочерний банк итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов юридических лиц — от крупных корпоративных клиентов до представителей среднего и малого бизнеса. Банк также обслуживает и частных лиц, в том числе привлекает средства населения во вклады, активно проводит валютные операции. Ресурсная база банка диверсифицировано сформирована вкладами физлиц, привлечением от материнской группы, средствами корпоративных клиентов и собственным капиталом. На текущий момент 100% акций банка контролирует группа Intesa Sanpaolo.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 57,60 млрд рублей (89-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,05 млрд, кредитный портфель — 32,72 млрд, обязательства перед населением — 16,85 млрд.