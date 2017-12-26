Правительство РФ решило все стоявшие перед российской экономикой вопросы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Кабмина, передает РИА Новости.

Говоря о пятилетии нынешнего состава Кабмина, президент отметил, что «это были годы сложные — и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой экономике, соответственно, в нашей».

«Должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», — сказал Путин.