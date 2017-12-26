Работа ЦБ и экономического блока Кабмина помогла добиться минимальной в истории страны инфляции. Это хорошая основа для развития экономики, заявил президент Владимир Путин.



Глава государства также отметил успехи Кабмина в импортозамещении и развитии АПК, инфраструктурных проектов.

«Ощутимый эффект дали программа развития импортозамещения и поддержки экспорта. При этом крупнейшим несырьевым экспортером стал отечественный агропром, что совсем недавно трудно было даже себе представить. А теперь это свершившийся факт», — сказал Путин.