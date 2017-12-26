Президент России Владимир Путин потребовал от правительства РФ обязательно выдержать планы по повышению зарплат бюджетников.

«Нам нужно будет обязательно выдержать те параметры по уровню заработной платы, которые достигнуты в последнее время и окончательно должны быть достигнуты в 2018 году в бюджетной сфере — имею в виду преподавателей школ, высших учебных заведений, врачей, вообще область здравоохранения и все, что мы делали в этой сфере за последние годы», — заявил он на совещании с членами правительства. Путин заметил, что уже обсудил это с Минфином.

«Очень быстро и незаметно можно уйти вниз, если не обращать на это постоянного внимания, — предупредил президент. — Во всяком случае, параметры, на которые мы выходим в 2018 году, должны соблюдаться и в последующие годы. Я прошу это иметь в виду».