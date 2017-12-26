Фонд страхования инвестиций на фондовом рынке предлагается сформировать на базе Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, созданного в 1995 году для выплат пострадавшим от финансовых пирамид. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Как базовый вариант рассматриваем создание отдельного компенсационного фонда под Фондом по защите прав вкладчиков и акционеров. Но он будет огражден забором, просто это будет отдельный кошелек, скажем так. Если увидим возможности — будем думать об объединении», — сказал Моисеев.

По его словам, Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров будет наделен дополнительными полномочиями — осуществлять выплаты инвесторам на фондовом рынке. «Деньги в сам фонд будут вносить брокеры и другие участники фондового рынка», — отметил замминистра.

Законопроект о страховании инвестиций на фондовом рынке был принят Госдумой в первом чтении осенью этого года. Документ предполагает создание компенсационного фонда для страхования инвестиций. Законопроект определяет, что объектом страхования станут денежные средства и ценные бумаги граждан, размещенные на брокерском индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), ИИС доверительного управляющего либо в системе депозитарного учета, связанной с этими счетами.