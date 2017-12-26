Правительство видит основной задачей закрепить позитивные тенденции в экономике и повышать доходы населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на традиционной предновогодней встрече правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Конечно, важнейшая задача правительства — не просто закрепить положительные тенденции, а их Владимир Владимирович [Путин] только что перечислил: это и вывод ВВП в положительную фазу, и рекордно низкая инфляция, и в целом устойчивость финансовой системы при минимальном дефиците бюджета, но эти тенденции необходимо еще закреплять, создавая и стимулы для развития бизнеса, и новые рабочие места, и решать самую острейшую проблему, о которой только что сказал Владимир Владимирович, а именно проблему повышения реальных доходов людей», — сказал премьер.

Премьер заверил, что правительство сделает все для завершения работы по «майским» указам главы государства. «Будем реализовывать тот пакет демографических мер, который только что был объявлен Владимиром Владимировичем», — добавил Медведев, сообщив, что правительство приняло решение о выделении регионам почти 21,5 млрд рублей для тех семей, где появится первый ребенок.