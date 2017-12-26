Карты банка «Северный Кредит» не принимаются в банкоматах банков-партнеров и терминалах оплаты торговых сетей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации. В банке предлагают клиентам, не успевшим получить свои средства, дождаться «официального сообщения об отзыве лицензии».

«В связи с отключением КБ «Северный Кредит» от БЭСП банковские карты для оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных сетях, а также для снятия наличных денежных средств при помощи банкоматов других банков больше не принимаются, — отмечают в КБ «Северный Кредит». — Напоминаем, те клиенты, кто не успел снять денежные средства с банковских карточек КБ «Северный Кредит» в 2017 году, смогут воспользоваться данной возможностью в 2018 году, после официального сообщения об отзыве лицензии у КБ «Северный Кредит». Информация об этом будет размещена на официальном сайте банка www.sevcred.ru, а также в СМИ».

В банке также напомнили, что его клиенты смогут получить страховые выплаты в размере 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

В пятницу, 22 декабря, банк сообщил о техническом сбое в процессинговом центре, в связи с которым кредитная организация временно ограничила максимальный суточный объем операций физлиц. «Клиенты банка имеют возможность снять наличные денежные средства в банкоматах до 15 тыс. рублей в сутки», — отмечали в банке. А 23 декабря «Северный Кредит» проинформировал о снижении суточного лимита на снятие наличных до 5 тыс. рублей. При этом уточнялось, что «технические проблемы, связанные с оплатой товаров и услуг при помощи POS-терминалов банка, исправлены». В понедельник заместитель губернатора, начальник областного департамента финансов Вологодской области Валентина Артамонова сообщила, что 25 декабря банком принято решение о прекращении финансовых операций. «Одной из возможных причин сложившейся ситуации явились недобросовестные действия работников банка», — сказала она. По словам источника Банки.ру, с 25 декабря «Северный Кредит» отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).

25 декабря «Северный Кредит» на своем сайте сообщил об исчезновении руководства. «В настоящее время КБ «Северный Кредит» подано заявление в правоохранительные органы. Врио председателя правления Сергей Крылов, а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли», — констатировали в банке.

Источник: банк «Северный Кредит» отключен от БЭСП Сотрудник «Северного Кредита» рассказал, что отделения банка в Москве и Вологде в понедельник не работают.