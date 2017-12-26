Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика стала менее подвержена внешним шокам и воздействиям. Об этом президент сказал на встрече с членами правительства.

«Уменьшилась зависимость федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры, и в целом российская экономика теперь меньше подвержена всякого рода внешним шокам и воздействиям», — сказал президент.

Путин напомнил, что в настоящее время запущены и реализуются «крупные стройки, масштабные проекты», такие как Крымский мост, космодром «Восточный», МЦК и Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, Ямал СПГ.

«Ощутимый эффект дали программы развития импортозамещения и поддержки экспорта. Крупнейшим несырьевым экспортером стал отечественный агропром», — отметил Путин, добавив что совсем недавно это было «трудно себе представить».