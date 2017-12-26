Почти половина (49%) из опрошенных россиян хотела бы получить в подарок на Новый год криптовалюту. Таковы данные исследования Hi-Tech Mail.Ru.

При ответе на вопрос о желании получить в подарок криптовалюту мнения респондентов разделились: 29% такая перспектива бы обрадовала, еще 20% уточнили, что это должен быть непременно биткоин; 51% предпочел бы найти под елкой что-то другое.

Среди более чем 21 тыс. опрошенных 23% заявили о готовности положить под елку гаджет, причем в половине случаев это будет именно смартфон.

Получить гаджет в подарок хотели бы 64% опрошенных против 68% в прошлом году. «Это может быть связано с высоким уровнем проникновения персональных устройств: в 2017 году многие из тех, кто мечтал приобрести гаджет, наконец-то это сделали. Среди тех, кто хочет найти под елкой технику, 31% мечтают именно о смартфоне (в прошлом году их было заметно больше 40%). Второе место вновь заняли ноутбуки, а вот замыкают тройку уже не планшеты, а опять-таки носимые гаджеты», — указывается в исследовании.

