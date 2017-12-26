На текущий момент в России эмитировано свыше 30 млн карт «Мир». При этом всего в России выпущено порядка 270 млн различных банковских карт. Об этом в рамках прямого эфира ЦБ на Facebook заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.

«К концу 2017 года их количество (эмитированных карт «Мир». — Прим. ред.) превышает 30 миллионов. В начале года (их) было чуть больше одного миллиона», — отметила Бакина.

Таким образом, за 2017 год эмиссия карт «Мир» выросла в 30 раз. По данным НСПК, на данный момент карту «Мир» эмитируют 154 банка.