Превалирующее большинство (66%) клиентов-бюджетников уже переведены на карты «Мир». Об этом в рамках прямого эфира ЦБ на Facebook заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.

«В соответствии с законодательством на карту «Мир» переведено уже больше 66%, или 12 миллионов клиентов из бюджетной сферы. Эти цифры показывают, что наша национальная карта интересна не только клиентам бюджетной сферы — тем, кому она положена по закону, но и достаточно широкому кругу клиентов с самыми разнообразными запросами», — отметила Бакина.



Напомним, с 1 июля 2017 года в России вступили в силу поправки к закону о национальной платежной системе. Согласно изменениям, с этого дня россияне, пришедшие работать в бюджетную сферу либо впервые обратившиеся за получением пенсии, будут получать только карты системы «Мир».