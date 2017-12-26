Хамовнический суд Москвы во вторник заключил под стражу главу подведомственной Минобороны РФ компании «Воентелеком» Александра Давыдова по подозрению в многомиллионном хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Давыдова меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 февраля», — огласила решение судья.

Давыдова подозревают мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Согласно данным газеты «Коммерсант», Давыдова подозревают в хищении около 500 млн рублей в ходе реализации госконтрактов на поставку спецтехники Министерству обороны. Ранее издание писало о задержании первого заместителя гендиректора «Воентелекома» Олега Савицкого и финдиректора компании Евгения Жилкова по подозрению в особо крупном мошенничестве при поставках спецтехники.

​Гендиректор «Воентелекома» задержан по подозрению в хищении 500 млн рублей В Москве задержан гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов. Он подозревается в хищении около полумиллиарда рублей в ходе реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществление авторского надзора за спутниковой связью. На работе у Давыдова были проведены обыски, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, в понедельник сотрудники Главного военного следственного управления и оперативники ФСБ провели обыски в кабинете и машине Давыдова, а затем он был задержан и допрошен в ГВСУ.

Согласно материалам расследования, «Воентелеком» заключал с Минобороны контракты на поставку спецоборудования и на осуществление авторского надзора за спутниковой связью, а затем использовал различные схемы для завышения стоимости своих продуктов и услуг, пишет издание. Отмечалось, что, «например, за один маршрутизатор Минобороны платило по 1 млн рублей, в то время как его рыночная стоимость, по подсчетам следствия, не превышала 350 тыс. рублей».

«Воентелеком» был образован в июне 2009 года приказом Министерства обороны из федерального государственного унитарного предприятия «Воентелеком». Как сообщается на сайте компании, она обеспечивает связь для Вооруженных сил.

Давыдов не признает вину по подозрению в многомиллионном хищении.



«Вину мой подзащитный не признал. Прошу избрать в отношении моего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста или залога на сумму 10 миллионов рублей», — сказала его адвокат Марина Макеева в Хамовническом суде Москвы.

Сам Давыдов поддержал своего защитника. «Дело было возбуждено по моему собственному заявлению. Об уголовных делах мне было известно, о чем я ранее уведомил правоохранительные органы», — сказал он.

По его словам, он дал указания своим подчиненным сотрудничать со следствием.

